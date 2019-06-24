В мэрии Петрозаводска назвали компании, не приступившие до сих пор к профилактике на сетях горячего водоснабжения

Четыре управляющих компании до сих пор не приступили к подготовке к отопительному сезону в Петрозаводске, сообщили в городской администрации.

Средняя готовность к сезону – 38%, летние профилактические работы на сетях горячего водоснабжения идут по плану.

Сегодня на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона представитель "Службы заказчика" уточнил данные по управляющим компаниям, не начавшим подготовку к отопительному сезону. На 20 июня организации "Проспект-Сервис", УК "Проспект", "Новый порядок" и УК "Ресурс" не приступили к работам. Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова попросила направить эту информацию на проверку в прокуратуру.

По плану ведётся комплекс работ по ремонту оборудования внутри станции петрозаводской ТЭЦ. Проведены гидравлические испытания тепловых сетей, 5 из 9 повреждений уже устранены. На этой неделе все работы по реконструкции будут завершены. А 3 июля, как и планировалось, горячая вода вернётся в дома петрозаводчан.