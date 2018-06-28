В мэрии Петрозаводска объяснили, зачем отлавливают собак, живущих на территории предприятий

Ранее сообщалось, что сотрудников Автоспецтранса, занимающегося отловом бездомных собак в городе, не хотели пропускать на территории предприятий, где обитают такие животные.

Напомним, в среду в мэрии сообщили, что с начала этой недели в городе были помещены в приют 11 безнадзорных животных и среди них есть агрессивные.

"Основные места обитания этой бродячей стаи – территории нескольких предприятий, где их прикармливали сердобольные сотрудники. Работников "Автоспецтранса" не хотели пропускать на некоторые из предприятий", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Некоторые читатели "Столицы на Онего" вступились за работников, пытавшихся предотвратить отлов живущих на предприятиях собак.

"Эти собаки всё-таки поднадзорные, приносят определённую пользу. Лучше бы попытались ловить действительно опасные стаи одичавших животных", - отметил интернет-пользователь Неравнодушный.

"Столица на Онего" обратилась в мэрию за комментарием. Там объяснили, что собак, в том числе живущих на территории предприятий, отлавливают для того, чтобы чипировать. После этой процедуры работники смогут забрать животных, сообщили в мэрии:

"Собак они могут забрать в любой момент, поскольку их возвращают по требованию. Смысл отлова в том, чтобы чипировать животных".

Кроме того, в конце июля в Петрозаводске предполагается начать стерилизацию уличных собак, добавили в администрации.

"Если на предприятии заинтересованы в том, чтобы их любимые собаки к ним вернулись, то они к ним вернутся – с чипом и, если есть такое желание, стерилизованные. И они смогут спокойно на своей территории продолжить их кормить, привлекать к охране объектов и т.п.", - сказали в мэрии.

Стерилизация, отметили в городской администрации, позволит контролировать рождаемость животных, а чипирование – "определить ответственного": если в будущем такая собака покинет территорию предприятия и, не дай бог, нападет на человека, то ответственность за это "будут нести те люди, которые заявили на нее свои права".