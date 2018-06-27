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Новости. Общество
17:40, 27 Июня 2018

Автоспецтранс столкнулся с неожиданной проблемой при отлове бездомных собак в Петрозаводске

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Сотрудников Автоспецтранса, который занимается отловом бездомных собак в Петрозаводске, не хотели пропускать на территории предприятий, где обитают такие животные.

Об этом сообщили в мэрии карельской столицы.  

С начала этой недели в Петрозаводске были помещены в приют 11 безнадзорных животных. Среди собак, отловленных в районе улиц Суоярвской и Муезерской, есть и агрессивные, рассказали в мэрии. 

"Основные места обитания этой бродячей стаи – территории нескольких предприятий, где их прикармливали сердобольные сотрудники. Работников "Автоспецтранса" не хотели пропускать на некоторые из предприятий", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина. 

Специалисты мэрии обратились к руководителям предприятий с призывом "запретить своим сотрудникам подкармливать безнадзорных животных на служебных территориях".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-06-27 18:14:16
Эти собаки всё-таки поднадзорные, приносят определённую пользу. Лучше бы попытались ловить действительно опасные стаи одичавших животных.
Valentina Vonti
2018-06-27 17:50:29
Пусть водители возьмут бездомных собак на свое попечительство и живут в их квартирах.
Гость
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