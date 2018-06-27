Автоспецтранс столкнулся с неожиданной проблемой при отлове бездомных собак в Петрозаводске

Сотрудников Автоспецтранса, который занимается отловом бездомных собак в Петрозаводске, не хотели пропускать на территории предприятий, где обитают такие животные.

Об этом сообщили в мэрии карельской столицы.

С начала этой недели в Петрозаводске были помещены в приют 11 безнадзорных животных. Среди собак, отловленных в районе улиц Суоярвской и Муезерской, есть и агрессивные, рассказали в мэрии.

"Основные места обитания этой бродячей стаи – территории нескольких предприятий, где их прикармливали сердобольные сотрудники. Работников "Автоспецтранса" не хотели пропускать на некоторые из предприятий", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Специалисты мэрии обратились к руководителям предприятий с призывом "запретить своим сотрудникам подкармливать безнадзорных животных на служебных территориях".