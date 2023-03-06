В мэрии Петрозаводска отчитались о борьбе с последствиями снегопада

В уборке и подсыпке города ежедневно участвует несколько десятков единиц техники и около пятидесяти рабочих, заверили в мэрии.

Подрядчик по уборке карельской столицы, ООО «Кондопожское ДРСУ», ликвидирует последствия снегопада.



«Работы ведутся круглосуточно во всех районах города. Подрядчик расчищает снег и борется с образованием наледи на улицах, проездах и тротуарах. Каждые сутки выходит около 40 единиц техники», — говорится в пресс-релизе городской администрации.



По информации чиновников, 8 и 9 марта в каждой смене задействованы около 20 машин — грейдеры, погрузчики, плужно-щеточные машины. Кроме того, полсотни рабочих выходят в разные смены по скользящему графику и убирают снег вручную.



В четверг, 9 марта основные работы развернулись в центре города, на Зареке, Древлянке и Кукковке.



В мэрии также сообщили, что горожанам доступен сервис, с помощью которого можно отслеживать работу дорожной техники.



Кроме того, отметили в мэрии, за качеством и оперативностью работы круглосуточно следят специалисты администрации.