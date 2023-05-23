Лесные пожары могут вспыхнуть в трех районах Карелии

В трех районах Карелии прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В Пудожском, Прионежском и Медвежьегорском районах прогнозируется четвертый, высокий класс пожарной опасности.
Власти просят жителей строго соблюдать правила поведения в лесу и принять все возможные меры по предупреждению пожаров.
В частности, запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, на лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и прочее);
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином бумагу, ткань, паклю, вату;
Подробная информация опубликована на сайте администрации Петрозаводска.
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