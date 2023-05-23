Лесные пожары могут вспыхнуть в трех районах Карелии

В трех районах Карелии прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Пудожском, Прионежском и Медвежьегорском районах прогнозируется четвертый, высокий класс пожарной опасности.



Власти просят жителей строго соблюдать правила поведения в лесу и принять все возможные меры по предупреждению пожаров.



В частности, запрещается:



- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, на лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;



- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и прочее);



- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;



- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином бумагу, ткань, паклю, вату;



Подробная информация опубликована на сайте администрации Петрозаводска.