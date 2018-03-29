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Новости. Общество
12:15, 29 Марта 2018

В мэрии Петрозаводска ответят на вопросы о социальном обслуживании

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Прямая телефонная линия по вопросам соцзащиты состоится завтра, 30 марта.

На вопросы горожан 30 марта с 12.00 до 13.00 ответит начальник управления социальной защиты администрации Петрозаводска Елена Малышева.

По телефону 78-30-26 она расскажет о социальном обслуживании отдельных категорий граждан, о предоставлении услуги "Социальное такси", о работе пункта проката технических средств реабилитации, о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и ответит на другие вопросы.

Также можно получить ответы на вопросы о порядке оформления опеки в отношении недееспособных граждан.

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