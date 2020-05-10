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В мэрии Петрозаводска рассказали, где можно гулять горожанам

Новости. Общество
10:14, 11 Мая 2020
фото: vk.com/ptzlive?w=wall-68154971_112795
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Администрацией Петрозаводска определен список территорий для прогулок и занятий спортом.

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник подписала постановление, где определила места для прогулок и занятий спортом. С 12 мая горожане могут гулять могут в парках, скверах, лесопарковых зонах, лесных массивах возле дома. Всего в перечне  - около 3500 объектов, включая улицы, переулки, аллеи во всех районах города.

Напомним, Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение по изменению действующих на территории региона ограничительных мер. С 12 мая на всей территории республики разрешаются прогулки возле дома, в парках и скверах.

При этом в мэрии отметили, что горожанам разрешены одиночные прогулки, занятия спортом либо с совместно проживающими по одному адресу членами семьи за исключением прогулок на детских площадках и использования уличного спортивного инвентаря. При этом необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее четырех метров, использовать средства индивидуальной защиты (маски), при себе иметь документы, удостоверяющие личность и содержащие информацию о регистрации по месту жительства (пребывания).

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Комментарии

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елпидифор
2020-05-11 10:26:26
Восхищен титаническим трудом администрации города: вычислить 3500 объектов! Честь и слава их самоотверженному труду!
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