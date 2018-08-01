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Новости. Общество
12:43, 01 Августа 2018

В мэрии Петрозаводска рассказали, где сегодня будут ремонтировать дороги

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Администрация Петрозаводска сообщает о начале ремонта на нескольких городских участках и предлагает водителям искать пути объезда.

Укладка асфальта будет вестись на отрезках улиц Муезерской, Матросова и Связи, с которых предварительно было удалено поврежденное покрытие.

Администрация предупреждает о возможных затруднениях автомобильного движения в местах дорожных работ и просит водителей заранее планировать маршрут.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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