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Новости. Общество
16:41, 14 Июня 2018

В мэрии Петрозаводска рассказали, какие дворы отремонтируют до конца июня

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Подрядные организации продолжают благоустройство шестнадцати дворовых территорий.

Специалисты администрации Петрозаводска провели очередную контрольную проверку качества и сроков выполнения работ по ремонту придомовых территорий, включенных в план благоустройства на этот год. В настоящее время завершается обустройство четырех дворов: около дома №11 по улице Пограничной, дома №4 по улице Тупиковой, дома №42 по улице Луначарского, дома №5 по Ругозерскому переулку.

В активной стадии ремонт еще девяти придомовых территорий по адресам: улица Зеленая, дом №8/3, улица Советская, дом № 6, улица Московская, дома №№5, 7, 9 и 17, улица Перттунена, дом №3, Первомайский проспект, дома №№ 39 и 41, улица Виданская, дом №10А, улица Зайцева, дом №21-А.

- Производится закупка и изготовление необходимого оборудования для благоустройства придомовых территорий у дома №7 по улице Мелентьевой, дома №10 по улице Жуковского и дома №8 по улице Анохина, - сообщила начальник отдела инженерной инфраструктуры жилищного хозяйства администрации города Наталья Чернобай. Обустройство дворов производится в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Ремонт всех шестнадцати дворов планируется завершить до конца июня.

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