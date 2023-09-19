В мэрии Петрозаводска рассказали, кто должен убирать мусор возле ларьков и киосков

Урны возле торговых павильонов должны очищать не реже одного раза в сутки.

Жители карельской столицы поинтересовались у городской мэрии, обязаны ли предприниматели убирать мусор возле своих ларьков и киосков.



«Администрация сообщает, что на лиц, работающих в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг распространяются действующие правила благоустройства территории Петрозаводска. Они относятся к объектам торговли и общественного питания, а также прилегающим пяти метрам или земельным участкам», — ответили чиновники.



У входа в помещение должны быть урны, уборку территории нужно заканчивать к 08.00. В случае необходимости ее можно проводить в течение дня.



Урны нужно очищать по мере их наполнения, но не реже одного раза в сутки. Кроме того, владельцам торговых павильонов следует проводить своевременную уборку, очищать фасады, двери и окна от надписей и граффити, заявили в городской администрации.