В мэрии Петрозаводска рассказали об опасности купания в карьере и в Онего

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Очередной отбор лабораторных проб в пруду Каменный карьер и в акватории Онежского озера показал плохие результаты, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Пробы воды, взятые на исследование в июне в пруду Каменный карьер и в акватории Онежского озера вблизи пляжа Пески, не соответствуют требованиям санитарного законодательства.
В онежской воде превышен показатель по содержанию железа. В воде пруда Каменный карьер не соответствует микробиологическим показателям: превышена концентрация общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий.
Санитарные врачи рекомендуют горожанам и гостям Петрозаводска быть осторожными и воздержаться от купания в этих местах.
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