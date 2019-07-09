В мэрии Петрозаводска рассказали об опасности купания в карьере и в Онего

Очередной отбор лабораторных проб в пруду Каменный карьер и в акватории Онежского озера показал плохие результаты, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Пробы воды, взятые на исследование в июне в пруду Каменный карьер и в акватории Онежского озера вблизи пляжа Пески, не соответствуют требованиям санитарного законодательства.



В онежской воде превышен показатель по содержанию железа. В воде пруда Каменный карьер не соответствует микробиологическим показателям: превышена концентрация общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий.

Санитарные врачи рекомендуют горожанам и гостям Петрозаводска быть осторожными и воздержаться от купания в этих местах.