В мэрии рассказали, как изменится Октябрьский район Петрозаводска

В Петрозаводске стартовал первый этап комплексного развития Октябрьского района — замена инженерных сетей.

Карелия получила из федерального центра большой кредит на развитие инфраструктуры, 1,2 млрд рублей. Эта сумма будет потрачена на начало масштабного проекта по комплексному развитию Октябрьского района. До конца 2023 года в этом районе поменяют изношенные водопроводные и канализационные трубы. В целом проект рассчитан на несколько лет.

«Комплексное развитие территории позволит снести и расселить аварийный фонд в районе, осуществив взамен строительство новых объектов, отвечающих современным требованиям, в единой архитектурной форме, ограниченном улицами Мелентьевой, Ленинградской, Первомайским проспектом и набережной Варкауса, — объяснила и. о. заместителя главы Петрозаводского городского округа — председателя комитета градостроительства и землепользования Наталья Тенчурина.

Кроме того, прорабатывается вопрос организации дорожного движения, чтобы автомобилисты не стояли в многочасовых пробках, когда подрядчик раскопает несколько улиц. Например, большой объем работ ожидает жителей Советской улицы. Для решения этих вопросов при администрации Петрозаводска создана специальная рабочая группа, куда, в частности, вошли сотрудники городской ГИБДД. Им и предстоит наметить план замены труб таким образом, чтобы для автомобилистов оставались пути объезда.

Что будет с застройкой Октябрьского проспекта, которая не попадает под комплексное развитие территории, читайте здесь.