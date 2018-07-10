В мэрии рассказали о "положительном опыте" взыскания штрафов за некачественный ремонт дорог в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска имеет положительный опыт взыскания денежных средств с компании "Автодорстрой" за несвоевременное и некачественное выполнение ремонта дорог в рамках муниципального контракта, сообщает во вторник мэрия.

Как сообщили в городской администрации, муниципальный контракт на сумму порядка 27 млн рублей был заключен с ООО "Автодорстрой" в 2017 году. В ходе работ компания "неоднократно не соблюдала" требования контракта: "допускала серьёзные нарушения строительных норм и правил в процессе укладки асфальтобетонного покрытия, а также сорвала сроки выполнения работ".

"К подрядчику были предъявлены претензии и требования об уплате штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, на общую сумму более чем 4 миллиона рублей. Администрация Петрозаводска в одностороннем порядке расторгла контракт, при этом не заплатив ООО "Автодорстрой" ни одного рубля из бюджетных средств", - говорится в сообщении администрации.

По мнению начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, "положительная практика применения штрафных санкций за некачественный ремонт дорог" должна повлиять на организации, "которые принимают на себя договорные обязательства".

"В каждом случае, когда работы по ремонту дорог выполняются некачественно и с нарушением сроков, Администрация и дальше будет рассматривать вопрос об одностороннем расторжении контракта и взыскании предусмотренных им штрафных санкций", - отметил Бекелев.

В настоящее время ООО "Автодорстрой" обжалует действия мэрии в судебном порядке.