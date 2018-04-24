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Новости. Экономика
13:45, 24 Апреля 2018

В мэрии "с оптимизмом" смотрят на предстоящий ремонт дорог в Петрозаводске

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На участие в аукционе по ремонту дорог в Петрозаводске заявились добросовестные подрядчики, сообщила глава города Ирина Мирошник.

Мэрия Петрозаводска ранее объявила аукцион на ремонт дорог в карельской столице. На эти цели власти готовы потратить 20 млн рублей. Итоги аукциона, как сообщила сегодня журналистам глава города, подведут 20 мая.

"Мы с оптимизмом смотрим на (будущие) итоги аукциона, потому что те подрядчики, которые выразили намерение участвовать, добросовестные, зарекомендовавшие себя (с хорошей стороны), поэтому рассчитываем, что повторения ситуации с недобросовестными подрядчиками прошлых лет в этом году не будет", - отметила Ирина Мирошник.

Ремонтные работы предполагается начать в конце мая.  

"В третьей декаде мая, как раз и температурный режим уже установится, мы приступим к выполнению ремонтных работ по устранению провалов как на дорожной сети, так и на тротуарах", - сказала глава города.   

Ирина Мирошник добавила, что судебные процессы с недобросовестными подрядчиками, ремонтировавшими дороги в карельской столице в предыдущие годы, продолжаются. Плохое качество работ, предположила градоначальница, могло быть обусловлено еще и тем, что в мэрию была представлена "недостоверная документация" на материалы, которые использовались во время работ.

"Сейчас разбираясь по поводу недобросовестного подрядчика, с которым мы находимся в судебных претензиях по контрактам 2013, и 2016 и 2017 годов, мы так уже понимаем, что дело еще, очевидно, в недостоверной документации, сопровождающей используемые материалы. Нам предъявляют сертификаты качества на эти материалы, мы фиксируем выполнение работ, а потом спустя некоторое время происходит повреждение асфальта", - отметила Мирошник.

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Комментарии

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David
2018-04-24 15:16:24
Смотрим с оптимизмом на ямы и провалы, авось рассосутся.
Горожанин
2018-04-24 13:58:00
Это не оправдание. Коли так, надо проверять образцы материалов в соответствующих лабораториях - для подтверждения сертификатных данных. И хорошо бы озвучить технологический регламент на ремонт дороги - люди не поленятся сообщить о его нарушениях в ходе работ. И фамилии людей, бездарно закопавших городские деньги, тоже бы озвучить
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