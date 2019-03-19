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Новости. Общество
08:20, 19 Марта 2019
фото: petrosovet.info

В микрорайоне Петрозаводска восстановлено освещение детской площадки

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В рамках программы "Безопасный Петрозаводск" проведен ремонт наружного освещения детского городка по улице Краснофлотской.

В конце прошлого года в Октябрьском микрорайоне был поврежден электрический кабель, ведущий к детской игровой зоне в районе дома №7 по улице Краснофлотской. Это привело к перебою в работе системы освещения. Горожане попросили решить проблему в рамках программы "Безопасный Петрозаводск". Специалисты обследовали участок поврежденной сети и восстановили работоспособность всех светоточек на территории детской площадки. Питание светильников осуществляется от воздушной линии. При наступлении теплого времени года подземная кабельная линия будет реконструирована, электропитание начнет осуществляться по ней, сообщается на сайте Петросовета.

В настоящее время сотрудники МУП ПЭС продолжают работу по улучшению уровня освещенности городских улиц. Уже заменили два светодиодных светильника на более мощные на опорах наружного освещения вблизи пешеходного перехода на пересечении улицы Зайцева с улицей Мурманской и на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №33 по улице Чапаева. Кроме того, улучшена освещенность территорий в районе дома по улице Правды,5 и на Лесном проспекте (в районе дома 162Б по ул. Муезерская), уточнили в Петросовете.

В ближайших планах энергетиков по программе "Безопасный Петрозаводск" - работы по замене светильников на пешеходных переходах улиц Красная и Андропова, проспекта Лесного и улицы Сыктывкарская, Лососинского шоссе и Лесной проспекта, улицы Дзержинского и ряда других объектов.

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