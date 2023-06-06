В Минэке определили ТОП-10 блюд Карелии

Министр регионального Минэка подвел итоги гастрономического конкурса.

Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев в своем телеграм-канале сообщил об окончании онлайн-проекта «Топ-10 карельских блюд».



«Благодаря этой рубрике, вы на протяжении нескольких месяцев погружались в тонкости карельской кухни, узнавали интересные факты из ее истории и, вероятно, выбирали из широкого списка своих фаворитов», - написал министр.



В частности, он предложил вспомнить блюда, участвовавшие в голосовании: калитки, сульчины, морошка, суп лохикейтто, настойка «Карельский бальзам», карельская форель, мясо по-петровски, ряпушка, иван-чай, пельмени с форелью



Он также сообщил о возможности поддержать любимое блюдо в итоговом голосовании.