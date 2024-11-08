В Минфине Карелии рассказали, как петрозаводские троллейбусы помогут защитить сбережения жителей

В карельской столице стартовала новая информационная кампания по финансовой грамотности в общественном транспорте.

Петрозаводские троллейбусы помогут защитить сбережения, сообщили в паблике Минфина Карелии.



По инициативе Минфина в Петрозаводске стартовала новая информационная кампания по финансовой грамотности в общественном транспорте. Теперь в городских троллейбусах будут транслироваться голосовые сообщения о том, как защититься от самых разных мошеннических схем.



«Оповещения уже работают на главных маршрутах. В ближайшее время обеспечим 100% подключение. Для удобства пассажиров аудио сопровождается надписью на электронном табло. Информацию планируем регулярно обновлять с учетом статистики МВД», — рассказал на своей странице и. о. министра финансов Карелии Александр Климочкин.



Как отметили в источнике, антимошенническая акция была инициирована Министерством финансов и поддержана администрацией города и ПМУП «Городской транспорт».