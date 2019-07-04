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Новости. Общество
15:28, 04 Июля 2019
фото: © МЧС России

В Минприроде Карелии прокомментировали возможность патрулирования лесов на лошадях

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Министр природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Щебекин ответил на вопрос депутата о том, рассматривает ли ведомство возможность обеспечения лесхозов лошадьми для патрулирования лесов.

По словам Щебекина, обязанность лесников регулярно патрулировать леса исключена из федерального законодательства. Но главная проблема в другом.

"Прежде, чем говорить о лошадях, надо, наверное, говорить о зарплате, о материально-техническом обеспечении специалистов. Зарплата 17 тысяч – по сути дела, прожиточный минимум, который получают на местах люди – она молодежь-то точно не задерживает в деревне. Если говорить о штатном расписании, даже ту "штатку", которая у нас имеется, мы не можем укомплектовать, потому что у нас просто люди не идут", - отметил министр. 

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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