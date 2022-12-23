В Минприроды Карелии рассказали о краснокнижном цветке-путешественнике

Красникнижная Резуха альпийская встречается на севере Карелии.

По мнению администраторов паблика Минприроды Карелии, растения тоже могут путешествовать. В сообществе рассказали о редком для нашей республики растении - Резухе альпийской.



«Она «родилась» более двух миллионов лет назад в Малой Азии и первым делом отправилась исследовать Восточную Африку. Несмотря на то, что здесь ей приглянулись горы и засушливый климат, Резуха продолжила свой путь и оказалась в Европе - посетила Фенноскандию и горные европейские районы.



Путешественница из семейства Капустных побывала и в России, говорится в сообщении паблика. Она увидела Мурманскую область, Урал, Западную Сибирь и Карелию. В нашей республике Резуха альпийская занесена в Красную Книгу. Срывать ее строго запрещено.



Ранее в Минприроды рассказали про самую редкую синицу в Карелии.