В Минприроды Карелии рассказали о редком существе, которое дарит нам жемчуг

В паблике министерства природных ресурсов и экологии продолжают рассказывать о краснокнижных животных, птицах и моллюсках Карелии.

В сообществе Минприроды Карелии в социальной сети продолжают рассказывать о редких исчезающих видах животного мира нашей республики.



Впервые в паблике коснулись темы подводного мира.



«Знакомьтесь, жемчужница европейская! Она своего рода местный ремесленник, который производит перламутровые бусинки. Как же этот двустворчатый моллюск создает свои украшения? Жемчужница пропускает через жабры воду и перерабатывает микроскопические водоросли. Это для нее и еда, и материал для роста. Постепенно внутри панциря формируется нежная перламутровая мантия. Иногда в моллюска попадают песчинки, со временем они тоже обрастают перламутром и становятся — жемчужинами», - говорится в сообщении.



В прошлом карельские девушки жемчугом украшали свои самые нарядные костюмы. Если в других частях России очень часто в состав праздничного образа входили янтарные бусы, то в Карелии такого практически не было. Даже если достаток не позволял приобрести ценную вещь, то жемчуг заменяли похожим по внешнему виду бисером.



В Карелии жемчужница европейская занесена в Красную Книгу. Ее численность за последнее столетие резко сократилась. Сегодня моллюска можно встретить в северных районах республики.