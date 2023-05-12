В Минприроды Карелии рассказали об уникальной крачке-мигранте

В паблике министерства продолжают рубрику, в которой рассказывают о краснокнижных животных и растениях Карелии.

Редкая перелетная птица чеграва считается самой большой крачкой в мире. Размах крыльев этого краснокнижного вида колеблется от 127 до 140 сантиметров, длина тела от 48 до 56 см, вес - 500—700 граммов. В отличие от других крачек, чеграва летает, медленно взмахивая крыльями.



Чеграва селится колониями на пресных и соленых водоемах, реже – отдельными парами, занимая открытые участки каменистых, галечных и песчаных островов и кос.



Если учловия обитания ухудшатся, вся колония может улететь в другое место. Миграция птиц к местам зимовок начинается в конце августа – начале сентября.



В Карелии чеграва гнездится редко, обычно в середине–конце мая. Внесена в список птиц Карелии в 1970 годы на основании миграционных прилетов. В Карелии вид впервые обнаружили на острове Палинсаари (Голый) Валаамского архипелага - более 10 гнездящихся пар,



До начала ХХ века численность птиц в этой колонии колебалась от 10 до 24 пар, отдельные пары гнездились также на других островах северо-западной части Ладожского озера. В 2000 годы численность уже оценивали в 40 пар, при этом часть птиц с Валаамского архипелага переместилась в шхеры северного Приладожья. По-видимому, на этом уровне она сохраняется и в последнем десятилетии, говорится в сообщении паблика республиканского Минприроды.