В Минприроды рассказали о самой редкой бабочке в Карелии

Незначительную популяцию толстоголовки северной обнаружили в Лоухском районе Карелии в конце прошлого века.

В Минприроды Карелии продолжают рассказывать о краснокнижных растениях и животных, встречающихся на территории нашей республики.



В частности, специалисты сообщили о редкой бабочке - толстоголовке северной.



Эту бабочку можно встретить на болотах с середины июня по середину июля.



«Крылатые летают в поисках цветков черники и земляники. С помощью своего хоботка они из них извлекают нектар, - говорится в сообщении министерства. - Но вернемся на два года назад. Именно столько нужно времени, чтобы гусеница превратилась в бабочку. В этот период будущие красавицы обожают подкрепляться морошкой».



В Карелии толстоголовка северная занесена в Красную Книгу. До середины прошлого века ее численность была достаточно умеренной, но позже, в 1990-х годах, была найдена всего одна небольшая популяция в Лоухском районе.