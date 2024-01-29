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В Минсельхозе Карелии рассказали о ходе строительства завода рыбных кормов в Березовке

Новости. Общество
09:50, 01 Февраля 2024
фото: Министерство сельского и рыбного хозяйства РК / VK

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Накануне и.о. министра сельского и рыбного хозяйства республики Ольга Палкина посетила стройплощадку завода.

Строительство завода рыбных кормов в поселке Березовка идет полным ходом, сообщили в паблике Минсельхоза Карелии.

Как рассказали в источнике, 30 января и.о. министра сельского и рыбного хозяйства республики Ольга Палкина в рамках рабочей поездки первого заместителя премьер-министра правительства Карелии Александра Чепика в Кондопожский район посетила в Березовке стройплощадку завода по производству рыбных кормов.

Строительство собственного завода по выпуску рыбных кормов мощностью 50 тысяч тонн в год осуществляет известный форелевод Николай Федоренко, в хозяйстве которого выращивается порядка 3,5 тысячи тонн рыбы в год.

Николай Федоренко отметил, что проект находится в финальной стадии реализации: идет монтаж специализированного оборудования. Запуск производства в тестовом режиме намечен в мае-июне с апробацией корма на собственном хозяйстве.

По расчетам предпринимателя, только для собственных нужд планируется произвести порядка 5 тысяч тонн кормов на предстоящий сезон выращивания 2024 года.

Ольга Палкина подчеркнула, что успешная реализация импортозамещающего проекта ООО «Аква Фид» и выход его на полную производственную мощность позволит удовлетворить потребность предприятий аквакультуры региона в кормах, которая на сегодняшний день составляет порядка 50 тысяч тонн ежегодно, и, в перспективе, обеспечит поставки продукции в другие субъекты России.

В сообществе напомнили, что предпринимателем также реализуется проект по строительству в поселке Янишполе комплекса по выращиванию рыбопосадочного материала с использованием экологически безопасной технологии замкнутого водоснабжения и центра селекции в области аквакультуры, первую очередь которого ввели в эксплуатацию в прошлом году. Было создано 12 новых рабочих мест. Всего на комбикормовом заводе запланировано создание до 30 новых рабочих мест.

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