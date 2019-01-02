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Новости. Общество
15:50, 02 Января 2019

В Минтруде рассказали о праве россиян на дополнительные дни отпуска

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В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о правилах предоставления дополнительных дней отпуска с 2019 года.

С 1 января вступили в силу поправки в Трудовой кодекс РФ, предоставляющие работникам дополнительный оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Согласно документу, этим днем можно воспользоваться раз в три года, а люди предпенсионного возраста имеют право на два дня такого отпуска ежегодно, сообщает РИА Новости.

"Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом дни освобождения от работы согласовываются с работодателем", — говорится в документе.

В Минтруде пояснили, что сотрудники предпенсионного возраста теоретически могут выбрать для прохождения медосмотра любые два дня, но на это нужно согласие руководства. Обязательно ли это должны быть два дня подряд, Трудовой кодекс не регламентирует.

Представитель ведомства также рассказал, что работник не обязан документально подтверждать прохождение диспансеризации.

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