Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:45, 20 Апреля 2018

В Минздраве Карелии рассказали о ремонте в пищеблоке инфекционной больницы

По теме

В Карелии выпустили книгу о том, как 40 лет назад в СССР был сбит пассажирский Boeing 707
20.04.18 12:35
"Детская ипотека" от "Баренц Групп" - время решения квартирного вопроса
20.04.18 11:34
ФОТО: В магазинах Петрозаводска стали продавать фоторамки для "Бессмертного полка"
20.04.18 11:28
Все новости
Загрузка...

После скандальных фото, опубликованных в интернете, в ведомстве пояснили, что происходит в медицинском учреждении.

В социальных сетях и СМИ размещены фотографии пищеблока Республиканской инфекционной больницы, на которых помещения выглядят неприглядно. 

В комментарии по этому поводу министр здравоохранения Республики Карелия Марина Швец отметила:

- В прошлом году на ремонт и оборудование пищеблока Республиканской инфекционной больницы направлено почти 800 тысяч рублей. Выполнен капитальный ремонт цеха, где готовятся молочные смеси для маленьких пациентов. Проведены точечные ремонты самых проблемных участков. Закуплены новое кухонное оборудование, новая посуда для приготовления пищи и новые машины для обработки овощей и мяса.

С 2011 года в Республиканской инфекционной больнице в соответствии с имеющимися ассигнованиями планомерно проводятся капитальные и текущие ремонты, в большей или меньшей степени затрагивающие все подразделения. В отремонтированных отделениях увеличено количество санузлов, во многих палатах появились душевые комнаты, выполнены ремонты буфетов и других помещений. Заменены окна, лифты. Приобретена новая мебель.

Работа по улучшению материально-технического состояния больницы продолжается. Разработана проектно-сметная документация на завершение капитального ремонта пищеблока с выполнением работ по замене систем водопровода и канализации, а также на замену вентиляционной системы и капитальный ремонт кровли.

По теме

В Карелии выпустили книгу о том, как 40 лет назад в СССР был сбит пассажирский Boeing 707
20.04.18 12:35
"Детская ипотека" от "Баренц Групп" - время решения квартирного вопроса
20.04.18 11:34
ФОТО: В магазинах Петрозаводска стали продавать фоторамки для "Бессмертного полка"
20.04.18 11:28
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-04-20 09:55:30
Если в комментариях Щвец , всё так шоколадно , почему уволился главврач. Наверняка не финансировали эту больницу.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки
13.04.2018, 10:09
Экс-директор санатория "Марциальные воды" подозревается в хищении 10 млн рублей

Аналитика

19.04.2018 13:51
Расследование
АО "Пряжинское": хроника разорения 3
В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
"Учителя уроки вели полуголодными"
17.04.2018 12:23
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 3
17.04.2018 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Вся аналитика

Чтиво

19.04.2018 10:29
Без политики
"Какие могут быть пригласительные билеты в независимое искусство?" 2
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
Девять признаков плохой площадки автошколы
18.04.2018 12:48
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 6
17.04.2018 08:52
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»