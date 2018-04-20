В Минздраве Карелии рассказали о ремонте в пищеблоке инфекционной больницы

После скандальных фото, опубликованных в интернете, в ведомстве пояснили, что происходит в медицинском учреждении.

В социальных сетях и СМИ размещены фотографии пищеблока Республиканской инфекционной больницы, на которых помещения выглядят неприглядно.

В комментарии по этому поводу министр здравоохранения Республики Карелия Марина Швец отметила:

- В прошлом году на ремонт и оборудование пищеблока Республиканской инфекционной больницы направлено почти 800 тысяч рублей. Выполнен капитальный ремонт цеха, где готовятся молочные смеси для маленьких пациентов. Проведены точечные ремонты самых проблемных участков. Закуплены новое кухонное оборудование, новая посуда для приготовления пищи и новые машины для обработки овощей и мяса.

С 2011 года в Республиканской инфекционной больнице в соответствии с имеющимися ассигнованиями планомерно проводятся капитальные и текущие ремонты, в большей или меньшей степени затрагивающие все подразделения. В отремонтированных отделениях увеличено количество санузлов, во многих палатах появились душевые комнаты, выполнены ремонты буфетов и других помещений. Заменены окна, лифты. Приобретена новая мебель.

Работа по улучшению материально-технического состояния больницы продолжается. Разработана проектно-сметная документация на завершение капитального ремонта пищеблока с выполнением работ по замене систем водопровода и канализации, а также на замену вентиляционной системы и капитальный ремонт кровли.