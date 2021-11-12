В Минздраве России пообещали, что вакцинация подростков от коронавируса будет добровольной

Кроме того, вакцинация проводится исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.

Внесение вакцинации против новой коронавирусной инфекции подростков от 12 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям не делает ее обязательной, заявил журналистам в среду помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

«Внесение вакцинации подростков от 12 лет до достижения 18-летнего возраста от новой коронавирусной инфекции в календарь прививок по эпидпоказаниям ни в коем случае не делает прививку обязательной для этой возрастной группы. Приказом Минздрава России специально установлено, что вакцинация от COVID-19 подростков проводится исключительно добровольно и исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя», — сказал он.

Кузнецов также добавил, что в соответствии с нормами действующего законодательства, непосредственно перед вакцинацией детей в возрасте от 12 до 14 лет включительно их родители или законные представители оформляют письменное добровольное информированное согласие на вакцинацию. Подростки от 15 до 17 лет дают письменное добровольное информированное согласие самостоятельно.

Ранее Минздрав РФ утвердил обновленный календарь прививок, включив в него в том числе вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Также приказом в категорию приоритета по вакцинации второго уровня включены работники организаций, предоставляющих услуги населению. В категорию приоритета третьего уровня включены учащиеся профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования старше 18 лет.