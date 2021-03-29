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В Минздраве уточнили правила поведения пожилых людей после вакцинации от коронавируса

Новости. Общество
20:40, 29 Марта 2021
фото: © AP Photo/Alvaro Barrientos
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В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать все защитные меры на протяжении трех недель после второй прививки.

Иммунитет после вакцинации от COVID-19 у пожилых людей может формироваться медленнее, им надо обязательно соблюдать все защитные меры, в том числе носить маски, пишет РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения России Сергея Глаголева.

"Хочу обратить внимание, что гражданам, прошедшим вакцинацию, необходимо продолжить соблюдать все защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, по крайней мере на протяжении трех недель после введения второго компонента вакцины. Это время требуется для выработки стойкого иммунитета к возбудителю. В особенности это значимо для лиц старшего возраста, поскольку иммунитет у них может формироваться медленнее", - сказал Глаголев журналистам.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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