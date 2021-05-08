Реклама на сайте
Прислать новость
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы 11
08.05.2021 11:26
Кому нельзя делать прививку от коронавируса – рекомендации Роспотребнадзора
08.05.2021 20:40
Гостиницы Петрозаводска проверили на соблюдение масочного режима 3
08.05.2021 15:04
«Абсолютно убитая территория»: гиду стало стыдно перед туристами за состояние горы Сампо в Карелии (ФОТО) 12
08.05.2021 12:42
Вандалы оставили в центре Петрозаводска запрещенные надписи на столбах 17
08.05.2021 12:22
На День Победы в Карелии потеплеет
08.05.2021 17:00

«В моей семье тоже были фронтовики»: министр Охлопков поздравил жителей Карелии с 9 мая

Новости. Общество
09:05, 09 Мая 2021
фото: © ИА «Республика» / Леонид Николаев
Загрузка...

Министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков опубликовал в соцсети поздравление с Днем Победы.

Михаил Охлопков поздравил жителей региона с Днем Победы. Текст поздравления опубликован на странице министра в соцсети.

«День Победы — особенно значимый для каждого жителя нашей страны праздник. Мы отмечаем его как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества — всем, кто самоотверженно, героически на фронте и в тылу приближал долгожданный день Победы. В моей семье тоже были фронтовики, и поэтому День Победы мы отмечаем семьёй каждый год», — заявил Охлопков.

Глава Минздрава Карелии также отдельно поздравил медиков, которые спасали жизни людей во время военных действий.

«Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла, за подвиг, совершенный во имя нашей мирной и счастливой жизни! Низкий поклон вам, дорогие коллеги-ветераны — люди в белых халатах, за героизм и мужество, за то, что спасали жизни, за то, что на своих плечах выносили с полей битвы раненых, за то, что возвращали к жизни наших героев в полевых медсанбатах и тыловых госпиталях», — гласит текст поздравления.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
03.05.2021, 19:40
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии
04.05.2021, 16:41
Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым
05.05.2021, 14:38
В Петрозаводске недавно отремонтированный фасад дома пришел в негодность (ФОТО)
06.05.2021, 10:18
Депутаты парламента Карелии задекларировали доходы – почти все они миллионеры

Аналитика

04.05.2021 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

07.05.2021 08:54
Личное мнение
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 5
Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева поделилась впечатлениями от работы в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»