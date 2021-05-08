«В моей семье тоже были фронтовики»: министр Охлопков поздравил жителей Карелии с 9 мая

Министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков опубликовал в соцсети поздравление с Днем Победы.

Михаил Охлопков поздравил жителей региона с Днем Победы. Текст поздравления опубликован на странице министра в соцсети.

«День Победы — особенно значимый для каждого жителя нашей страны праздник. Мы отмечаем его как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества — всем, кто самоотверженно, героически на фронте и в тылу приближал долгожданный день Победы. В моей семье тоже были фронтовики, и поэтому День Победы мы отмечаем семьёй каждый год», — заявил Охлопков.

Глава Минздрава Карелии также отдельно поздравил медиков, которые спасали жизни людей во время военных действий.

«Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла, за подвиг, совершенный во имя нашей мирной и счастливой жизни! Низкий поклон вам, дорогие коллеги-ветераны — люди в белых халатах, за героизм и мужество, за то, что спасали жизни, за то, что на своих плечах выносили с полей битвы раненых, за то, что возвращали к жизни наших героев в полевых медсанбатах и тыловых госпиталях», — гласит текст поздравления.