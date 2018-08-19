В Москве объявили победительницу конкурса "Миссис Россия — 2018"

Победительницей конкурса "Миссис Россия — 2018" стала Анна Телегина из Твери.

Звание первой вице-миссис получила Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй вице-миссис — Евгения Бурло из Геленджика, сообщает РИА Новости.

Корону победительнице вручила миссис Россия — 2017 Полина Диброва.

Конкурс проводится с 2000 года, его организатором выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин".

Самой юной участнице конкурса в этом году было 23 года, самой старшей - 52 года.

На церемонии выступила президент конкурса, руководитель Фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина.

За звание победительницы боролись 30 финалисток со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Великого Новгорода, Самары, Геленджика, Твери, Архангельска и других городов.