В Москве обнаружили в чемодане тело зарезанной блогерши

По факту обнаружения тела зарезанной девушки в чемодане в съёмной квартире на западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, передает "Лайф".

"В квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане. При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки", — уточнила она.

Забили тревогу родственники убитой. Родители не смогли с ней связаться и попросили владельца проверить квартиру. Тогда хозяин и обнаружил жуткую находку.

По данным Пятого канала, убитая — 24-летняя блогер Екатерина С. Девушка училась в одном из столичных вузов и в блоге в "Инстаграме" рассказывала о путешествиях.