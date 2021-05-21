В Москве презентовали новые турмаршруты Карелии

В рамках Дней Республики Карелии в Москве 21 мая 2021 года состоялся круглый стол «Карелия. Москва. Новое столетие, новый вектор развития туризма».

Как сообщается на сайте правительства, с приветственными словами в адрес участников круглого стола выступили заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма, Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, заместитель Премьер-министра Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов, заместитель генерального директора АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Мария Киселева.

Среди участников круглого стола были представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных объединений, СМИ, туристических организаций Карелии и Москвы, всего около 100 человек. Также была организована онлайн трансляция в сети Интернет.

В ходе работы круглого стола представители республики презентовали партнерам, потенциальным организаторам и заказчикам туристических поездок возможности и варианты сборки партнерств, заявили о Карелии как о регионе, готовом к развитию новых туристических направлений. В рамках выступлений были предложены кейсы для реализации событийных, гастрономических, корпоративных, активных туров, реализации креативного сити-туризма.

Сегодня Карелия предлагает большой выбор экскурсионных программ и туров активного, экологического, экскурсионного отдыха: 59 региональных туристических компаний организуют туры в «высокие» сезоны и в межсезонье, охватывая при этом все районы республики. И развитие не останавливается, появляются новые маршруты и запускаются новые туры: межрегиональный маршрут «Трасса М18» и маршрут «Ожившие легенды Заонежья» с анимационными программами в карельских деревнях и посещением острова Кижи. Разработана специальная программа «Чистое дыхание» для переболевших Ковид – 19, программы Сканди-отдыха. Ведется активная работа по созданию комфортного туристского пространства на территории археологического комплекса «Беломорские петроглифы».

В Приладожье в посёлке Кирьявалахти на территории знаменитого «Дома композиторов» в этом году введут в эксплуатацию лесной отель и кафе «Рантала», а в поселке Рантуэ начнет принимать туристов часть апарт-отеля «Кружево». На территории Карелии формируется сеть глэмпингов «New camp»: модные современные глэмпинги появятся в самых красивых местах республики.

«Для Республики Карелия это очень важное мероприятие, здесь мы можем представить свои организационные, ресурсные, инфраструктурные возможности, предложить варианты формирования новых продуктов и развития действующих проектов. Карелия открыта для совместных инициатив, правительство республики готово оказывать поддержку бизнесу, который проявит интерес к сотрудничеству с организациями из Карелии», - отметила Анна Борчикова, начальник Управления по туризму республики.

В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Управлением по туризму Республики Карелия и Общенациональным Союзом Туриндустрии Гостеприимства.

«Республика Карелия создает все возможности, чтобы не просто о Карелии говорили, а говорили о ней хорошо. В рамках нашего соглашения мы будем содействовать, помогать и продвигать Карелию. Я уверен, что те практики, о которых мы здесь сегодня услышали будут реализованы и масштабированы на всю страну», – прокомментировал Алексей Волков, вице-президент - исполнительный директор Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства.

В завершении круглого стола состоялось общение карельского и московского бизнеса, занимающегося спортивным, виртуальным, креативным, гастрономическим и экологическим туризмом, результатом которого стали договоренности по реализации новых проектов в Карелии.