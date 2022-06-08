В Москве прощаются с экс-солистом «Ласкового мая» с Юрием Шатуновым

Певец умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет.

Коллеги и поклонники несут цветы на Троекуровское кладбище Москвы, где в эти минуты начинается прощание с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым.

Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Как сообщил ТАСС его представитель Аркадий Кудряшов, причиной смерти стал обширный инфаркт. Гроб с телом певца установлен в зале прощаний кладбища, украшенном для церемонии прощания белыми розами. Песня «Белые розы» стала одним из самых узнаваемых хитов Шатунова. С одной стороны от гроба выставлены венки, в том числе от семьи Шатунова.

Пришедшие проститься — поклонники, близкие и знакомые артиста — начали собираться на подходе к залу прощаний с раннего утра. Незадолго до начала церемонии прощания на аллее, ведущей к траурному залу, выстроилась очередь из сотен человек. Некоторые из пришедших хором пели песни группы «Ласковый май».

Семья артиста не присутствует на прощании. В этот день планируется, что они прибудут из Германии в Москву, сказал ТАСС Кудряшов. Родственники простятся с Шатуновым позже в закрытом режиме. Как сообщил ТАСС источник, Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня.

Экс-солист «Ласкового мая», исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь» и многих других скончался в машине скорой помощи.