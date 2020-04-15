В Москве раскритиковали сухпаек, выданный школьникам Карелии в Питкяранте, и посоветовали по-человечески относиться к детям

Секретарь генерального совета правящей партии Андрей Турчак назвал недопустимой ситуацию с поставкой некачественных продуктовых наборов для школьников из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся дистанционно из-за пандемии коронавируса.

В Москве состоялось селекторное совещание по теме питания школьников из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся дистанционно из-за пандемии коронавируса, где секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак раскритиковал сухпаек, выданный учащимся питкярантской школы в Карелии.

"Переходим к теме питания школьников. У нас также на сегодняшний день есть информация, каким образом эта задача решена в 51 регионе. Мы постоянно получаем сигналы, в том числе и по качеству этих продовольственных наборов", - сказал Турчак в ходе селекторного совещания партии по организации обучения в период пандемии коронавируса.

По его словам, пишет ТАСС, "в социальных сетях появляются фотографии продуктовых наборов ненадлежащего качества, которые уже были выданы семьям". "Регионы министр [просвещения РФ Сергей Кравцов] назвал - Ярославль прозвучал, я бы добавил еще Республику Карелия. Знаменитые фотографии, которые разлетелись по всем соцсетям с двумя огурцами, двумя картофелинами и чем-то еще. Это недопустимо не только по требованию Роспотребнадзора, но и потому что к людям надо относиться по-человечески, в первую очередь к детям", - отметил Турчак.

Он подчеркнул, что также есть вопросы к регионам, которые "до сих пор не организовали доставку обедов школьникам, которые обучаются на дому".

Ранее "Единая Россия" предложила Минпросвещения обеспечить всех школьников, имеющих право на получение горячего питания за счет бюджетных средств и находящихся на дистанционном обучении, бесплатными продуктовыми наборами взамен положенного им горячего питания. В частности, продуктовые наборы уже получают школьники в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Красноярском, Хабаровском, Пермском и Приморском краях.

Напомним, в Питкяранте школьникам из малообеспеченных семей в качестве сухпайка впериод коронавируса выдали две сосиски, маргарин и муку с насекомыми.