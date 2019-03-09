В Москве умер актер Владимир Этуш

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12.30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", - сказал Крок.

По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.