В Муезерском районе Карелии отремонтировали 10 ЛЭП 

Ремонты линий электропередачи на севере республики были начаты в первом квартале нынешнего года и велись хозяйственным способом. Энергообъекты входили в "Ремонтную программу" АО "Прионежская сетевая компания".

10 ЛЭП напряжением 0,4 и 10 кВ снабжают потребителей электроэнергией поселки Муезерский, Волома, Пенинга, Ледмозеро, Тикша, Лендеры, Тумба и Суккозеро.

В рамках подготовки к зиме 2019 – 2020 гг. на этих линиях электропередачи было заменено 139 опор, что значительно повысило надежность энергоснабжения населенных пунктов в Муезерском районе.

Как отметили в Прионежской сетевой компании, ремонтные работы проходили в установленные "Ремонтной программой – 2019" сроки и выполнены с надлежащим качеством.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.