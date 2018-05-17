В Муезерском районе Карелии ремонтируют ЛЭП и трансформаторные подстанции

АО "Прионежская сетевая компания" хозяйственным способом ведет ремонты на 28 энергообъектах.

Работы ведутся в рамках утвержденной правительством Республики Карелия "Ремонтной программы" АО "ПСК".

В I-III кварталах нынешнего года в поселках Муезерский, Лендеры, Волома, Ледмозеро, Тикша, Пенинга, Суккозеро, Гимолы, Мотко и Тумба энергетики отремонтируют 22 воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ. На этих ЛЭП, в общей сложности, будет заменено 182 опоры и смонтировано более 8,5 км нового провода.

Кроме этого, на территории района идет ремонт 6 трансформаторных подстанций.

"Энергообъекты Муезерского района в нашей "Ремонтной программе" присутствуют постоянно, и это дает свой результат", - пояснили в производственно-техническом отделе Прионежской сетевой компании. – "Объективно надежность подачи электроэнергии и энергобезопасность в Муезерском районе стала намного выше".

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.