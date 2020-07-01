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В Мурманской области коронавирус выявили уже у 5485 человек

Новости. Общество
12:38, 02 Июля 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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В соседнем с Карелией регионе выявлено 139 новых случаев заболевания COVID-19.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Мурманской области на 2 июля составляет 5485. За последние сутки ковидную инфекцию выявили у 139 человек.

В Мурманске всего 1881 заболевших, в  Мончегорске – 286,  в Североморске – 252, в Апатитах – 205, на стройплощадке в Белокаменке – 2293, остальные случаи зарегистрированы в других населенных пунктах.

Выздоровели уже 3609 инфицированных. 

Скончались 16 человек.

Напомним, в Карелии по состоянию на сегодняшний день выявлено 1408 заболевших COVID-19. Семь человек умерли.

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