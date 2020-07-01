В Мурманской области коронавирус выявили уже у 5485 человек

В соседнем с Карелией регионе выявлено 139 новых случаев заболевания COVID-19.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Мурманской области на 2 июля составляет 5485. За последние сутки ковидную инфекцию выявили у 139 человек.

В Мурманске всего 1881 заболевших, в Мончегорске – 286, в Североморске – 252, в Апатитах – 205, на стройплощадке в Белокаменке – 2293, остальные случаи зарегистрированы в других населенных пунктах.

Выздоровели уже 3609 инфицированных.

Скончались 16 человек.

Напомним, в Карелии по состоянию на сегодняшний день выявлено 1408 заболевших COVID-19. Семь человек умерли.