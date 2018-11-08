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Новости. Культура
09:00, 08 Ноября 2018
фото: djulia.fok / yandex.by

В музее ИЗО в Петрозаводске работает выставка из Третьяковской галереи

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Увидеть 48 произведений из всемирно признанного собрания русского искусства – Государственной Третьяковской галереи можно только этой осенью в залах Музея изобразительных искусств республики Карелия.

Это культурное событие по праву можно назвать самым ожидаемым. Уникальный выставочный проект до 9 декабря 2018 года.

Атмосфера давно ушедшего прекрасного прошлого оживает при виде замечательных полотен. На портретах, исполненных непревзойденными живописцами, вы увидите представителей династии Романовых, известных людей того времени и произведения, где для художника важен мир простого человека и неповторимость человеческой личности.

Проследить историю становления и развития отечественной живописной школы за целое столетие во всем многообразии персоналий и жанров станет возможно через произведения великолепной плеяды мастеров русского искусства — Ф. Рокотова, В. Боровиковского, Д. Левицкого, К. Брюллова, О. Кипренского, А. Венецианова, В. Тропинина, А. Иванова, С. Щедрина и других.


Портрет графа А.М. Дмитриева-Мамонова. 1812. ГТГ. Николай Иванович Аргунов (1770 - 1828).

Особой душевностью проникнуты произведения гения русского искусства К. Брюллова, в которых передан внутренний мир человека, сокровенная жизнь его сердца. Два портрета кисти К. Брюллова, представленные на выставке, наделены необыкновенным живописным даром и блеском мастерства художника.


Портрет М.И.Алексеевой. 1837–1840. ГТГ. Карл Павлович Брюллов (1799-1852)

Выдающиеся произведения Ф. Алексеева и М. Воробьёва посвящены двум российским столицам – древней Москве и новому Петербургу, а полотна С. Щедрина, Н. Чернецова и В. Раева погружают зрителя в особую романтическую атмосферу итальянских городов Рима, Флоренции и Неаполя.


Новый Рим. Замок Святого Ангел. 1824. ГТГ. Сильвестр Феодосиевич Щедрин (1791-1830).

Посетите передвижную выставку знаменитой "Третьяковки"! Вы, несомненно, получите радость от встречи с произведениями великолепных мастеров русского искусства "ЗОЛОТОГО ВЕКА ЖИВОПИСИ" 1750-1855 годов.    

Выставка работает до 9 декабря в Музее изобразительных искусств РК на площади Кирова. Телефон 78 37 13. Подробная информация на сайте - artmuseum.karelia.ru.

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