В Музее изобразительных искусств Карелии открылась выставка "Мария Федоровна - художник и коллекционер"

Выставка посвящена творчеству и собирательской деятельности супруги императора Александра III и матери последнего российского императора Николая II Марии Федоровны Романовой (датской принцессы Дагмар).

В 2017 году на экраны вышел фильм "Матильда" о сердечных тайнах последнего российского императора Николая II, в котором роль его матери императрицы Марии Федоровны блистательно исполнила Ингеборга Дапкунайте. В фильме "Матильда" события разворачивались в прекрасных интерьерах дворцов Царского Села и Санкт-Петербурга, среди уникальных предметов из дворцовых коллекций.

Музей изобразительных искусств РК является счастливым обладателем части знаменитой коллекции Аничкова дворца Санкт-Петербурга, собранной самой императрицей Марией Фёдоровной.

Мария Федоровна была художественно одаренным человеком, играла на фортепиано, брала уроки рисунка и живописи у выдающегося художника А.П.Боголюбова и, по его словам "овладела колоритом и вкусом к краскам".

Судить о художественном таланте императрицы можно по её работам, сохранившимся до наших дней. В Фондах Музея ИЗО РК хранятся три прекрасные работы Марии Федоровны, попавшие в Карелию в 1928 году, в год смерти императрицы, из Ленинградского музейного фонда при распределении между музеями национализированных произведений искусства. До 1960 года работы хранились в Краеведческом Музее, а затем — в запасниках Музея изобразительных искусств. И только в 1997 году, в год 150-летия Марии Федоровны Романовой, её работы отправились на выставку в Данию, на родину императрицы-художницы. С тех пор эти работы успели побывать на выставке в Государственном Русском Музее.

Именно Марии Фёдоровне и императору Александру III принадлежит идея создания в Санкт-Петербурге Всенародного музея русского искусства (ныне — Государственный Русский Музей).

С 29 мая по 29 сентября 2018 года в Музее изобразительных искусств Карелии проходит выставка "ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЕДОРОВНА. ХУДОЖНИК И КОЛЛЕКЦИОНЕР", на которой и представлены её работы, а также — часть императорской коллекции из Аничкова дворца.

Гости Музея смогут окунуться в атмосферу и эпоху дворцовой жизни на выставке, рассказывающей о жизни, творческой и собирательской деятельности предпоследней российской императрицы Марии Фёдоровны Романовой.

Интересно провести время в кругу близких и друзей поможет интеллектуально-развлекательная игра-бродилка в поисках шедевров императорского музея. Пройдите по пути юной датской принцессы Дагмар – российской императрицы Марии Фёдоровны, соберите коллекцию картин из Аничкова дворца. Если игра на экспозиции не оставит Вас равнодушными, то вариацию домашней настольной игры можно купить на память в сувенирном киоске музея.

У гостей есть уникальный шанс приобрести набор открыток с произведениями Императрицы Марии Федоровны Романовой, матери последнего русского Императора – Николая II, музей – единственный в мире – хранитель этих реликвий!

Запись на экскурсии: 78-37-13

Куратор: Никифорова Людмила, зав. отдела экспозиционно-выставочной работы, тел.: 76-45-19.

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