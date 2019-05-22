В музее "Кижи" 26 мая пройдут программа фольклорного ансамбля и мастер-классы "чистого" рукоделия

Впереди летний свадебный сезон. А готовы ли вы к свадьбе?

Предлагаем обратиться к истокам и узнать больше о свадебных традициях на интерактивном занятии от фольклорно-этнографического ансамбля музея "Кижи".

26 мая в 14:00 в выставочном зале на пл. Кирова, 10 А фольклорный ансамбль представит интерактивное занятие "Заонежская свадьба. Обряды свадебного дня". Программа познакомит со свадебными обычаями конца XIX – начала XX века. Ансамбль представит фрагменты обряда со старинными песнями и причитаниями. Стоимость программы – 100 рублей.

Кроме того, в течение дня с вами готов встретиться мастер "чистого" рукоделия. Вы освоите техники, с помощью которых можно изготовить красивые украшения: кулон из бисера, броши в технике шитья "по бели" или "золотного шитья", которые станут прекрасным дополнением к наряду на будущем торжестве.

12:00 Бисеропелетение (кулон) / 150 рублей

13:00 Шитьё "по бели" (брошь) / 300 рублей

15:00 "Золотное шитьё" (брошь) / 300 рублей

В 13:00 и 16:00 ждем вас на экскурсию по выставке "Молодо-зелено, погулять велено"!

Стоимость программы – 70 руб/чел.

Запись на программу, мастер-классы и экскурсии по телефону 79-98-66.

Входная плата в выставочные залы: 100 руб. - полный; 50 руб. – льготный; дети до 16 лет - бесплатно.

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