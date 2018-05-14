В музее Петрозаводска пройдет вечер памяти Юрия Линника

В выставочном зале музея-заповедника "Кижи" 19 мая в 19.00 состоится вечер памяти писателя, поэта и философа Юрия Владимировича Линника.

Встреча пройдет на выставке "Русский Север в творчестве архитектора Ю. С. Ушакова. К 90-летию со дня рождения". Известный писатель, поэт, доктор философских наук Юрий Линник уделял особое внимание изучению архитектуры Русского Севера. Основу выставки составляют работы из собрания созданного им Музея Русского Севера.

Встречу проведет близкий друг Юрия Владимировича – художник и журналист Дмитрий Москин. На вечере памяти Юрия Линника встретятся его друзья, родные и любители творчества.

В рамках "Ночи музеев" гости смогут посетить бесплатную экскурсию по выставке "Русский Север в творчестве архитектора Ю. С. Ушакова. К 90-летию со дня рождения".

Выставка знакомит с творческим наследием Юрия Сергеевича Ушакова — выдающегося художника, путешественника, специалиста по деревянному зодчеству Русского Севера.

Экскурсии по выставке состоятся в 18.00, 20.00, 21.00, 22.00.