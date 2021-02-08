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В Музыкальном театре Карелии готовятся к смотринам

Новости. Культура
16:32, 09 Февраля 2021
фото: Музыкальный театр Карелии
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Зрителям Музыкального театра Карелии предлагают заглянуть на репетицию главной премьеры сезона – оперы "Царская невеста".

Произведение Римского-Корсакова впервые ставится на карельской сцене. Автор постановки - известный российский "золотомасочный" режиссер Георгий Исаакян. Среди художников спектакля также лауреаты "Золотой маски", а музыкальное руководство держит в своих руках главный дирижер театра Михаил Синькевич, имеющий, по его собственному признанию, особое отношение к этому произведению, отметили в театре.

"Россия будущего, опрокинутая в прошлое," - так определяет образ своего спектакля Георгий Исаакян, создающий в театральном пространстве поистине монументальное произведение. На театральной сцене вместе с куполами церквей старинной слободы вполне мирно сосуществуют узнаваемые контуры Москва-сити. Образ сегодняшней столицы, действительно, легко угадывается на сцене и границы времен в современном городе оказываются весьма условными. А значит, нет гарантии, что мрачные страницы истории можно перелистнуть, навсегда оставив их в прошлом, убеждены авторы спектакля. Коллизии любовного соперничества в условиях столкновения неограниченной власти с чувствами конкретных людей, становятся кровавой драмой в любую историческую эпоху.

Сюжет "Царской невесты" основан на реальных событиях, получивших впоследствии художественное толкование. Эпизод третьей женитьбы Ивана Грозного, действительно, описан в исторической литературе. В невесты царь выбрал дочь купца Марфу Собакину, но вскоре девушку сразил недуг непонятного происхождения, и она умерла. Стала ли она жертвой человеческой злобы и зависти, либо случайной виновницей казни ни в чем неповинных людей, до сих пор остается загадкой. Опера Римского-Корсакова "Царская невеста" на карельской сцене дает свой ответ на этот вопрос из прошлого.

Авторы спектакля делают не делают тайны из творческого процесса создания "большой оперы". В декабре публика смогла посмотреть "Царскую невесту" в концертном исполнении. А сейчас, когда работа вышла на завершающий этап (с 11 февраля в театре нет спектаклей, только подготовка к премьере), зрители могут приобщиться и к театральной "кухне". Театр предлагает всем интересующимся возможность познакомиться с режиссером и художниками, заглянуть в пошивочные мастерские и даже побывать на репетиции. Запись в группах театра в социальных сетях ведется весьма активно.

Премьера спектакля заявлена на 21 и 22 февраля.

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