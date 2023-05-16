В Музыкальном театре Карелии позвали на «Оперу для всех» (12+)

В конце мая Музыкальный театр Карелии проведет вечер общедоступной оперы, сообщили в организации.

В воскресенье, 28 мая, в Музыкальном театре покажут «Оперу для всех».



Как заверили в театре, все билеты на этот показ продаются по демократичным ценам на любое место в зрительном зале. В программе известные произведения Дж. Пуччини – «Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки». (12+)



Продолжительность каждой из этих опер не превышает одного часа, поэтому постановщики часто объединяют их в одном представлении.



«Такие вечера в Музыкальном театре проводятся не первый сезон, привлекая зрителей и низкой ценой на билет, и самим выбором спектакля: в афише «Оперы для всех» только самые популярные произведения», - отметили в пресс-службе театра.







В 2020 году Музыкальный театр Карелии пригласил постановщиков из Германии режиссера Франка Маттуса и художника Карела Шпанхака, которые создали на карельской сцене театральную историю в двух частях.



Первая опера, «Сестра Анжелика», – лирическая трагедия, где смерть приходит к героине как утешение и избавление от страданий, вторая, «Джанни Скикки», – лирическая комедия, в которой смерть становится поводом для насмешек, сообщили в театре.



В 2021 году «Сестра Анжелика» вошла в лонг-лист национальной премии «Золотая Маска» «за театральную культуру, работу солистов и хора».



28 мая роль Джанни Скикки исполнит лауреат «Золотой Маски» Павел Назаров, в партии Лауретты на сцену выйдет Наталья Ландовская, в роли ее возлюбленного Ринуччо дебютирует молодой тенор из Санкт-Петербурга Антон Халанский. Дарья Батова исполнит партию Анжелики.



Дирижер – заслуженный деятель искусств Карелии Михаил Синькевич.