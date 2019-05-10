В Музыкальном театре покажут "Оперу для всех"

Музыкальный театр Карелии приглашает жителей и гостей города на представление оперы "Травиата" с известными исполнителями и по доступной цене.

14 июня публика сможет увидеть "Травиату" с заслуженной артисткой Карелии Эльвиной Муллиной в главной роли. Все билеты на этот показ спектакля продаются по единой цене - 300 рублей за любое место в зрительном зале, сообщают в театре.

Знатоки советуют именно с "Травиаты" начинать знакомство с оперой – сюжет и музыка в ней не требуют сверхусилий для понимания, а кажущаяся сложность оперного жанра становится преодолимой даже для ее первооткрывателей.

"Травиата" - самая популярная опера мирового репертуара. С нее в 2009 году началась после реконструкции новая история Музыкального театра. И с тех пор "Травиата" для театра – эталон гармонии и красоты, его визитная карточка. Роскошь декораций и костюмов, с дней премьеры поражающая воображение как искушенных, так и начинающих зрителей, не заслоняют остроты переживаний героев и только поддерживают великолепие музыки Верди.

В главной роли – заслуженная артистка Карелии Эльвина Муллина. Ее уникальное сопрано без усилий передает все оттенки одной из красивейших женских партий мирового оперного репертуара, а драматический талант актрисы заставляет зрителей до слез переживать за судьбу ее героини.

Вечера общедоступной оперы Музыкальный театр проводит уже не первый сезон, привлекая зрителей и низкой ценой на билет, и самим выбором спектакля: в афише "Оперы для всех" только самые популярные шедевры.

В воскресенье, 14 июня, "Травиата" начнется Музыкальном театре в 19 часов.