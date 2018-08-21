В МВД Карелии назвали серийные номера поддельных купюр

В Карелии участились случаи обнаружения поддельных купюр номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.

"В текущем году из оборота изъяты 64 поддельные денежные купюры. При этом в течение последних месяцев в Карелии увеличилось количество случаев обнаружения купюр номиналом 1 000 и 5 000 рублей, вызывающих сомнение в подлинности. Как правило, выявлялись они только в банковских учреждениях, куда поступали из торговых точек и автозаправок", - сообщили в министерстве.

При обнаружении фальшивой банкноты ни в коем случае нельзя пытаться ее сбыть, подчеркивают в ведомстве. Такую купюру необходимо отнести в полицию.

"Сбыт поддельных денежных знаков является тяжким преступлением и предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы", - напоминают в МВД.

Серийные номера купюр, вызывающих сомнение в подлинности:

Номиналом 1 тысяча рублей: АМ 24024хх, ОП 91025хх, ТЛ 57022хх, ЬН 37028хх, последние 2 цифры меняются.

Номиналом 5 тысяч рублей: АБ 57935хх, АВ 68747хх, АК 33975хх, АК 73935хх, БА 38769хх, БА 58769хх, ВМ 58847хх, ЗБ 53936хх, последние 2 цифры меняются.