В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа

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В лицее №13 на Кукковке школьник выпал из окна 3-го этажа, сообщили в МВД Карелии.
Ранее стало известно, что в лицее №13 сегодня в 12.00 10-классник стал во время урока открывать окно для проветривания и выпал с 3-го этажа. Пострадавший был госпитализирован.
В МВД уточнили, что в дежурную часть полиции поступил звонок из БСМП. Врачи сообщили, что в больницу привезли 17-летнего учащегося лицея №13. Он выпал из окна. Подросток получил ссадины, ему была оказана медицинская помощь.
В настоящий момент проводится доследственная проверка.
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