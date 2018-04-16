В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа

В лицее №13 на Кукковке школьник выпал из окна 3-го этажа, сообщили в МВД Карелии.

Ранее стало известно, что в лицее №13 сегодня в 12.00 10-классник стал во время урока открывать окно для проветривания и выпал с 3-го этажа. Пострадавший был госпитализирован.

В МВД уточнили, что в дежурную часть полиции поступил звонок из БСМП. Врачи сообщили, что в больницу привезли 17-летнего учащегося лицея №13. Он выпал из окна. Подросток получил ссадины, ему была оказана медицинская помощь.

В настоящий момент проводится доследственная проверка.