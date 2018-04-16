Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
13:40, 16 Апреля 2018

В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа

По теме

Петрозаводчанин снял квартиру и продал чужое имущество
16.04.18 14:27
СРОЧНО: В школе Петрозаводска ученик выпал из окна 3-го этажа
16.04.18 13:33
ГИБДД опубликовала подробности жесткого ДТП под Петрозаводском
16.04.18 09:17
Все новости
Загрузка...

В лицее №13 на Кукковке школьник выпал из окна 3-го этажа, сообщили в МВД Карелии.

Ранее стало известно, что в лицее №13 сегодня в 12.00 10-классник стал во время урока открывать окно для проветривания и выпал с 3-го этажа. Пострадавший был госпитализирован.

В МВД уточнили, что в дежурную часть полиции поступил звонок из БСМП. Врачи сообщили, что в больницу привезли 17-летнего учащегося лицея №13. Он выпал из окна. Подросток получил ссадины, ему была оказана медицинская помощь.

В настоящий момент проводится доследственная проверка.

По теме

Петрозаводчанин снял квартиру и продал чужое имущество
16.04.18 14:27
СРОЧНО: В школе Петрозаводска ученик выпал из окна 3-го этажа
16.04.18 13:33
ГИБДД опубликовала подробности жесткого ДТП под Петрозаводском
16.04.18 09:17
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-04-16 14:35:59
Познал чувак силу земного притяжения.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2018, 13:16
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома
09.04.2018, 14:40
На Древлянке начали разбирать недостроенный спортивный комплекс
09.04.2018, 09:40
Эхо внешней политики России добирается до Карелии

Аналитика

Сегодня 10:45
Политкухня
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 3
В столице Карелии начался суд над политиком и журналистом Алексеем Гавриловым.   
Пять вопросов о "Долине зайцев" в Карелии
Сегодня 10:06
"Мы были открыты, нас никто не одергивал"
13.04.2018 11:14
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
10.04.2018 13:16
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Вся аналитика

Чтиво

11.04.2018 12:47
Личное мнение
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи" 6
Вынесенный Петрозаводским городским судом приговор в отношении Юрия Дмитриева актуализировал сразу целый спектр вопросов, которые накапливались в последние годы в адрес республиканской судебной системы.
Он переформатировался и никуда не делся 9
05.04.2018 10:41
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
02.04.2018 11:57
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови" 1
02.04.2018 09:30
архив чтиво

Медиа

Телепроект “Заживем” на ТНТ-Онего
13.04.2018 12:03
все фото и видео

Опрос

Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»