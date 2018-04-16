СРОЧНО: В школе Петрозаводска ученик выпал из окна 3-го этажа

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На Кукковке в лицее №13 школьник выпал из окна 3-го этажа прямо на уроке.
Как стало известно "Столице на Онего" сегодня днем, 16 апреля около 12.00, учащийся 10-го класса лицея №13 во время урока выпал из окна 3-го этажа.
По словам очевидцев, подросток (из благополучной семьи) стал открывать окно на уроке, потому что было душно, и упал.
С травмами подросток был госпитализирован.
В МВД Карелии информацию не опровергли, подробности сообщат позже.
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