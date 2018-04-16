СРОЧНО: В школе Петрозаводска ученик выпал из окна 3-го этажа

На Кукковке в лицее №13 школьник выпал из окна 3-го этажа прямо на уроке.

Как стало известно "Столице на Онего" сегодня днем, 16 апреля около 12.00, учащийся 10-го класса лицея №13 во время урока выпал из окна 3-го этажа.

По словам очевидцев, подросток (из благополучной семьи) стал открывать окно на уроке, потому что было душно, и упал.

С травмами подросток был госпитализирован.

В МВД Карелии информацию не опровергли, подробности сообщат позже.