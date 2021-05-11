В начале 2021 года в Карелии резко увеличилась смертность населения

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности в Карелии вырос почти наполовину.

По данным Карпелиястата, за первые три месяца 2021 года в Карелии серьезно ускорился процесс естественной убыли населения. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился почти в два раза. С января по март население республики уменьшилось на 2070 человек.

Особенно заметно увеличилась смертность населения. С января по март включительно число умерших в республике превысило число родившихся в 2,7 раза. Всего за этот период в Карелии зарегистрировано 1218 родившихся, уровень рождаемости по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился примерно на 10 процентов.

Уровень же смертности в январе–марте 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года более чем на 40 процентов. Всего в Карелии за первую декаду 2021 года умерли 3288 человек.