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В начале 2021 года в Карелии резко увеличилась смертность населения

Новости. Общество
10:58, 12 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности в Карелии вырос почти наполовину.

По данным Карпелиястата, за первые три месяца 2021 года в Карелии серьезно ускорился процесс естественной убыли населения. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился почти в два раза. С января по март население республики уменьшилось на 2070 человек.

Особенно заметно увеличилась смертность населения. С января по март включительно число умерших в республике превысило число родившихся в 2,7 раза. Всего за этот период в Карелии зарегистрировано 1218 родившихся, уровень рождаемости по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился примерно на 10 процентов.

Уровень же смертности в январе–марте 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года более чем на 40 процентов. Всего в Карелии за первую декаду 2021 года умерли 3288 человек.

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Комментарии

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User
2021-05-12 12:32:06
Борьба с бедностью набирает обороты.
кир
2021-05-12 12:38:11
User, тебе там не живется? Чего сюда лезешь и злорадствуешь?
кир
2021-05-12 11:46:24
Фигня. Не пейте водку и не курите. Будет вам счастье, - сказал кот. Но вы неспособны.
Изя
2021-05-12 11:33:11
Приставы и буряты рулят ))) :)
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