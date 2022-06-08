В начале июля АО «ПСК» проведет ремонтные работы ЛЭП и подстанциях в 14 районах Карелии

АО «Прионежская сетевая компания» предупреждает о возможных отключениях электроэнергии в связи с плановыми ремонтами энергообъектов.

Энергетики приносят извинения потребителям за временные неудобства.

Отключения электроэнергии с 4 по 10 июля возможны:

Калевальский национальный район:

— 5 июля с 9.00 до 11.00. Поселок Калевала: здания ИП Суснило, ИП Хомич.

— С 5 июля с 23.00 до 6 июля до 6.00. Поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.

Кемский муниципальный район:

— 4 июля с 9.00 до 11.00. Поселок Рабочеостровск: туристический комплекс «Причал».

— 4 июля с 9.00 до 14.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Набережная, Вокзальная, Поморская, Комсомольская, 1-й Пятилетки, Пролетарская.

— 4 июля с 9.00 до 18.00. Город Кемь: улицы Поморская, Подужемская (обе частично), здание ветеринарной лечебницы.

— С 4 по 8 июня с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Подгорная (частично), здание КНС.

— 5 июля с 13.30 до 15.30. Город Кемь: улицы Ленина (дома 4-45), Бланки (дом 2).

— 6 июля с 9.00 до 11.00 и c 13.30 до 15.30. Город Кемь: улицы Гидростроителей (дома 10, 16, 24), здание налоговой инспекции.

— 6 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: АЗС (20-й км), комплекс очистных сооружений.

— 7 июля с 9.00 до 11.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 17, 18, 20).

Кондопожский муниципальный район:

— 4 и 5 июля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: Сандальская набережная.

— 5 июля с 9.00 до 10.30. Город Кондопога: Торговый центр «Лотос».

— 5 июля с 11.00 до 12.00. Город Кондопога: Медвежьегорское шоссе (дом 16), здание КЛЭЗ «Астар».

Костомукшский городской округ:

— 4 июля с 10.00 до 14.00. Город Костомукша: здание водозабора.

— 5 июля с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: гостиничный комплекс «Фрегат», СНТ «Инфра».

— 5 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Вокнаволок: улицы Перттунена (частично), Калевальская, Совхозная, Перкова (частично).

— 6 июля с 9.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок: улицы Перттунена, Геркова, Калевальская, Совхозная, Набережная.

Лоухский муниципальный район:

— С 5 июля с 22.00 по 6 июля до 6.00 и с 7 июля с 22.00 по 8 июля до 6.00. Поселки Сосновый (СОТ «Сампо»), Кестеньга, Косалма, Новый Софпорог, Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский.

— 5 июля с 22.00 до 23.00, 6 июля с 5.00 до 6.00, 7 июля с 22.00 до 23.00 и 8 июля с 5.00 до 6.00. Поселок Кестеньга.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 4 по 8 июля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Анохина, Кондопожская, 23 Июня.

Муезерский муниципальный район:

— С 4 по 6 июля с 9.00 до 20.00. Поселок Лендеры (потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции).

Олонецкий муниципальный район:

— 6 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Луначарского (дома 15, 17, 19), Привокзальная, Титова (дома 17-30), Пролетарская (дома 10, 12, 14, 17, 19, 21), Коммунальная, Майская, Железнодорожная, Студитова, Карла Либкнехта, переулок Карла Либкнехта (дома 2А, 4, 5, 6, 7), здание ЦРБ.

— 6 июля с 11.00 до 11.30. Город Олонец: улицы Строительная, Ленина (дома 6-56), Петроградских Курсантов, Урицкого (дома 2-А, 4, 4-А, 6, 12, 13-А, 15-А, 23, 25, 26, 30, 32), Ладожская, Егорова, Полевая, Звездиной, Инженерная, Свободы (дома 17-45), Володарского (дома 12-50), Мичурина, Красноармейская, Чкалова, Никитская, Свирских Дивизий (дома 1, 7-41), Заводская, Цветочная, Брендоева, Карла Маркса, Судалица (дома 1, 3, 5), переулки Красноармейский и Полевой. Здания хлебозавода и средней школы № 2, светофоры.

— 6 июля с 11.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта, Олонецкая, Луговая, Новая. Переулки: Кирпичный, Красногвардейский, Больничный. Здания станции сотовой связи, молокозавода, районной поликлиники, службы судебных приставов, насосной станции, пилорамы, ООО «Союз недвижимость»; деревня Верховье.

Питкярантский муниципальный район:

— С 4 по 8 июля с 10.00 до 16.00. Город Питкяранта: ул. Горького.

Прионежский муниципальный район:

— 4 июля с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: ул. Онежская, Лесная, Заводская; деревня Верховье: СНТ «Верховье-2»; деревня Бесовец: ДНТ «Астра».

— 4 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Советская, Речная, Ивинская.

— 4 июля с 14.00 до 16.00. Село Деревянное: ул. Хутор, Биричево, Нагорный переулок.

— С 4 по 8 июля с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Светофор», «Строитель», «Мелодия», местечко Елчезеро (фермерское хозяйство).

— 5 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Озерная, Береговая, Садовая; станция Шуйская: улицы Привокзальная, Молодежная.

— 5 июля с 13.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Северные просторы»; поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная, Горная, Подгорная.

— 6 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Комсомольская (дома 182-204), переулок Ивинский; деревня Педасельга: ООО «Орзенский бор».

— 6 и 7 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: ул. Советская.

— 7 и 8 июля с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: ул. Деповская, Свободы, Зеленая.

— 7 июля с 10.00 до 15.00. Местечко Лососинное: база отдыха «Айно».

— 8 июля с 10.00 до 16.00. Станция Пяжиева Сельга: улицы Железнодорожная, Пяжиева, Поселковая, Почтовая; село Заозерье: улицы Ялгубское шоссе, Наволокская, Родниковая, Озерная.

Пряжинский национальный район:

— 4 июля с 10.00 до 13.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная (частично), Гусева. Здание «Почты России».

— 4 и 6 июля с 13.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Хвойная.

— 7 и 8 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заводская, Титова, Гусева, Шосссейная (частично).

Петрозаводский городской округ:

— 4 июля с 10.00 до 15.00. Местечко Бараний Берег.

— 6 июля с 9.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Грибная, Кантеле, Солеварная, Рекрутская, Карелидная, Пегремская, Семиверстная; р-н Лососинского шоссе (4 км), Морошковый проезд, Брусничный проезд, Смородиновый проезд.

— 6 и 7 июля с 10.00 до 16.00. Местечко Зимник.

— 8 июля с 10.00 до 13.00. Город Петрозаводск: котельная завода «Авангард».

— 8 июля с 13.00 до 15.00. Город Петрозаводск: микрорайон Древлянка (потребители АО «ОРЭС») — кратковременные отключения.

Сегежский муниципальный район:

— С 4 по 6 июля с 11.00 до 16.00. Поселки Олений, Черный порог, Вача.

— 5 июля с 8.00 до 17.00. Поселок Каменный Бор.

— 7 июля с 9.00 до 11.30. Садовые товарищества в окрестностях г. Сегежа.

— 7 июля с 9.30 до 15.30. Город Сегежа: улицы Октябрьская (дома 1-18), Первомайская (дома 5-27), Гористая (дома 5-35).

— 8 июля с 10.30 до 14.00. Поселок Кяргозеро.

Сортавальский муниципальный район:

— 4 и 5 июля с 8.00 до 17.00. Остров Риекалансари: садовые товарищества, частный сектор, здание рыбозавода; поселок Ламберг.

— 4 и 5 июля с 9.00 до 17.00. База отдыха «Ламберг», поселки Рантуэ (частично), Оявойс (частично), Красная горка (частично), Заречье.