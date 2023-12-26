В надежде продать шубу жительница Петрозаводска потеряла бдительность

Петрозаводчанка назвала аферистам данные своей карты и лишилась крупной суммы денег.

В последнее время участились случаи мошенничества в интернете — они связаны с куплей-продажей товаров на различных сайтах, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Так, в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 41-летней жительницы города, которая столкнулась с обманом аферистов.