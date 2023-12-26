В надежде продать шубу жительница Петрозаводска потеряла бдительность

Петрозаводчанка назвала аферистам данные своей карты и лишилась крупной суммы денег.
В последнее время участились случаи мошенничества в интернете — они связаны с куплей-продажей товаров на различных сайтах, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.
Так, в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 41-летней жительницы города, которая столкнулась с обманом аферистов.
Петрозаводчанка разместила на интернет-площадке объявление о продаже шубы. Вскоре с ней связалась женщина, которая представилась сотрудницей комиссионного магазина, и пообещала купить шубу. Она убедила горожанку продиктовать ей данные своей банковской карты, а затем назвать пятизначный код, поступивший в сообщении. После того, как петрозаводчанка выполнила просьбу телефонной собеседницы, с её карты стали списываться деньги в счёт оплаты товаров известного маркетплейса. Деньги за шубу женщина не получила. Ущерб составил 71 тысячу рублей, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.
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